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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 09:20 BJT

《全球汇市》澳元和加元守住油价反弹所带来的涨幅

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0927 1.0917 0.09 -9.67 1.2097

美元/日圆 120.49 120.46 0.02 0.86 119.68

欧元/日圆 131.66 131.51 0.11 -9.34 144.78

美元/瑞郎 0.9921 0.9929 -0.08 -0.20 0.9941

英镑/美元 1.4818 1.4811 0.05 -4.85 1.5573

美元/加元 1.3841 1.3840 0.01 19.13 1.1618

澳元/美元 0.7284 0.7294 -0.14 -10.82 0.8168

新西兰元/美元 0.6862 0.6864 -0.03 -11.99 0.7797

澳元/日圆 87.760 87.860 -0.11 -10.20 97.750

新西兰元/日圆 82.680 82.680 0.00 -11.57 93.310

英镑/日圆 178.54 178.41 0.07 -3.93 186.38

澳元/新西兰元 1.0610 1.0609 0.01 1.35 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/徐文焰/王颖；审校 戴素萍/张明钧/李爽)

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