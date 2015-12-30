《全球汇市》澳元和加元守住油价反弹所带来的涨幅

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0927 1.0917 0.09 -9.67 1.2097
美元/日圆 120.49 120.46 0.02 0.86 119.68
欧元/日圆 131.66 131.51 0.11 -9.34 144.78
美元/瑞郎 0.9921 0.9929 -0.08 -0.20 0.9941
英镑/美元 1.4818 1.4811 0.05 -4.85 1.5573
美元/加元 1.3841 1.3840 0.01 19.13 1.1618
澳元/美元 0.7284 0.7294 -0.14 -10.82 0.8168
新西兰元/美元 0.6862 0.6864 -0.03 -11.99 0.7797
澳元/日圆 87.760 87.860 -0.11 -10.20 97.750
新西兰元/日圆 82.680 82.680 0.00 -11.57 93.310
英镑/日圆 178.54 178.41 0.07 -3.93 186.38
澳元/新西兰元 1.0610 1.0609 0.01 1.35 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/徐文焰/王颖；审校 戴素萍/张明钧/李爽)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。