建信期货：中国期指空头主力大幅增仓

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下内容节选自12月30日的《期货日报》：
周二股市在技术支撑位附近超跌反弹，大盘涨多跌少，成交量明显下降，上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨0.89%、0.92%、0.93%。期指总持仓连续第六天回升，贴水幅度有所扩大。IF四份合约合计增仓1177手至37346手，IH四份合约合计增仓278手至16256手，IC四份合约合计增仓948手至17356手。
操作上，由于在股市技术性反弹时空头主力大幅增加空单，期指持仓量持续上升，说明股市整体调整尚未结束，建议投资者以逢高做空为主。持仓分析显示，股市调整期代表蓝筹股的IH跌幅相对较小，稳健交易者可尝试介入多IH1601空IF1601及IC1601的套利组合。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。