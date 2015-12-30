建信期货：中国期指空头主力大幅增仓

以下内容节选自12月30日的《期货日报》：

周二股市在技术支撑位附近超跌反弹，大盘涨多跌少，成交量明显下降，上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨0.89%、0.92%、0.93%。期指总持仓连续第六天回升，贴水幅度有所扩大。IF四份合约合计增仓1177手至37346手，IH四份合约合计增仓278手至16256手，IC四份合约合计增仓948手至17356手。

操作上，由于在股市技术性反弹时空头主力大幅增加空单，期指持仓量持续上升，说明股市整体调整尚未结束，建议投资者以逢高做空为主。持仓分析显示，股市调整期代表蓝筹股的IH跌幅相对较小，稳健交易者可尝试介入多IH1601空IF1601及IC1601的套利组合。(完)

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