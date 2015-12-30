离岸人民币:台、英寻求离岸业务合作，鼓励向台拆借并发行宝岛债

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透台北12月30日 - 台湾央行周三表示，台湾已在本月与英国成立 〞台英金融合作小组〞，双方寻求离岸人民币业务方面合作。鼓励英国金融机构向台湾拆借人民币资金，并希望英国企业与金融机构来台发行宝岛债。
央行一不具名官员指出，台湾有全球第二大的人民币资金池，英国伦敦则有全球最大的离岸人民币外汇交易市场，鼓励双方金融机构可以在人民币外汇交易方面加强往来，以扩大双方离岸人民币市场的广度与深度。
央行称，〞台英金融合作小组〞是央行召集在伦敦设有分行的五家台资银行，以及三家英资银行在台的分、子行所成立。双方每年将不定期开会讨论离岸人民币业务合作事项。
央行官员是在台湾金融研训院与英国在台办事处共同举办的研讨会中发表上述说法。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。