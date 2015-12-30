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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 18:14 BJT

离岸人民币:台、英寻求离岸业务合作，鼓励向台拆借并发行宝岛债

路透台北12月30日 - 台湾央行周三表示，台湾已在本月与英国成立 〞台英金融合作小组〞，双方寻求离岸人民币业务方面合作。鼓励英国金融机构向台湾拆借人民币资金，并希望英国企业与金融机构来台发行宝岛债。

央行一不具名官员指出，台湾有全球第二大的人民币资金池，英国伦敦则有全球最大的离岸人民币外汇交易市场，鼓励双方金融机构可以在人民币外汇交易方面加强往来，以扩大双方离岸人民币市场的广度与深度。

央行称，〞台英金融合作小组〞是央行召集在伦敦设有分行的五家台资银行，以及三家英资银行在台的分、子行所成立。双方每年将不定期开会讨论离岸人民币业务合作事项。

央行官员是在台湾金融研训院与英国在台办事处共同举办的研讨会中发表上述说法。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

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