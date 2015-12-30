离岸人民币:台、英寻求离岸业务合作，鼓励向台拆借并发行宝岛债

路透台北12月30日 - 台湾央行周三表示，台湾已在本月与英国成立 〞台英金融合作小组〞，双方寻求离岸人民币业务方面合作。鼓励英国金融机构向台湾拆借人民币资金，并希望英国企业与金融机构来台发行宝岛债。

央行一不具名官员指出，台湾有全球第二大的人民币资金池，英国伦敦则有全球最大的离岸人民币外汇交易市场，鼓励双方金融机构可以在人民币外汇交易方面加强往来，以扩大双方离岸人民币市场的广度与深度。

央行称，〞台英金融合作小组〞是央行召集在伦敦设有分行的五家台资银行，以及三家英资银行在台的分、子行所成立。双方每年将不定期开会讨论离岸人民币业务合作事项。