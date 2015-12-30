金石期货：库存高企而需求疲软，郑棉上行无力

近期，郑棉主力合约1605持续低位振荡,似有反弹之意,然而市场却无明显利好因素支撑。本年度全球棉花市场呈现出供给短缺局势，但是由于期末库存高企，以及下游消费疲软，棉价表现出反弹无力态势。

2015/2016年度虽然棉花供给格局由上一年度的宽松转为紧缺，属于利多因素，但是高库存数据不可忽视。此外，近期市场关于后期国家抛售储备棉的热议不断，而国储棉库存量巨大，未来也存在降价抛售的可能。目前来看，棉价上行仍无力。(完)