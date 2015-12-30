金石期货：库存高企而需求疲软，郑棉上行无力

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下内容节选自12月30日的《期货日报》：
近期，郑棉主力合约1605持续低位振荡,似有反弹之意,然而市场却无明显利好因素支撑。本年度全球棉花市场呈现出供给短缺局势，但是由于期末库存高企，以及下游消费疲软，棉价表现出反弹无力态势。
2015/2016年度虽然棉花供给格局由上一年度的宽松转为紧缺，属于利多因素，但是高库存数据不可忽视。此外，近期市场关于后期国家抛售储备棉的热议不断，而国储棉库存量巨大，未来也存在降价抛售的可能。目前来看，棉价上行仍无力。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。