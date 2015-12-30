一德期货：沪铜总持仓较高，市场等待元旦后选择方向

以下内容节选自12月30日的《期货日报》：

近期，减产以及收储传闻持续发酵，铜价展开一波反弹，沪铜主力合约最高上探至36590元/吨承压回落，不过仍运行于收敛三角形内。沪铜总持仓较高，市场或待元旦后选择方向。

全球供需过剩格局仍会加剧，预计2016年伦铜均价为5000美元/吨，波动下限会继续挤压成本，或会触及高产量对应成本区域3300—3800美元/吨。若去产能加速，超过市场预期，供需过剩局面会得到缓解，铜价有上修可能。此外，须提防周期转化的可能。(完)

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