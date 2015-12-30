一德期货：沪铜总持仓较高，市场等待元旦后选择方向

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下内容节选自12月30日的《期货日报》：
近期，减产以及收储传闻持续发酵，铜价展开一波反弹，沪铜主力合约最高上探至36590元/吨承压回落，不过仍运行于收敛三角形内。沪铜总持仓较高，市场或待元旦后选择方向。
全球供需过剩格局仍会加剧，预计2016年伦铜均价为5000美元/吨，波动下限会继续挤压成本，或会触及高产量对应成本区域3300—3800美元/吨。若去产能加速，超过市场预期，供需过剩局面会得到缓解，铜价有上修可能。此外，须提防周期转化的可能。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。