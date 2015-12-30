永安期货：上海螺纹钢期货缺乏持续上涨动力

以下内容节选自12月30日的《期货日报》：

12月以来，螺纹钢期货价格逐渐企稳，自中旬起更是展开一轮反弹行情，但在上周初冲高之后，涨势减缓，有转入高位振荡之势。随着前期市场刺激因素渐归平静，本轮反弹已近尾声，预计螺纹钢近期尚不会大跌，向上亦难有效突破。

本轮螺纹钢上涨行情确有上述种种因素推动，然而当前人民币汇率已经止跌，且短期难再持续贬值；热卷反弹主要源于年底汽车销量大增，但这种需求提振难以持续；随着天气进一步转冷，钢材终端需求加速下滑，货源紧张将得到缓解；过热的情绪面因素已远超期现回归的合理需求，成为行情持续拉升的主要动力，进而导致了铁矿石、螺纹钢1月合约卖出交割存在无风险利润的不合理情况出现。(完)

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