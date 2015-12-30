港报社评：基金互认启步稳，港两招保优势--经济日报12月30日

首批南下基金互认产品昨起发售，市场反应待观察。本港应把握先行优势，着力改良机制、巩固领导地位。且香港由金融产品销售中心变基金工厂，须在多元化与降成本下更大功夫。

中港基金互认正式启动，首批三只南下基金产品昨起在港销售，不少银行虽提供认购费减免等优惠，市场反应仍有待观察。惟今年中内地股灾后，投资者仍犹有余悸，加上内地经济前景阴霾仍浓、人币贬值压力又未减，投资者对购买南下基金、涉足内地资本市场，自然更谨慎。

虽然如此，对推展基金互认业务却未必是坏事，更不应因市场短期反应，抹杀香港的先行先试角色。皆因基金互认可稳步启动、不出乱子，既是极重视金融安全的中央所乐见，香港亦可藉机思考如何改良、优化基金互认机制的各项细节，为日后迎接更大的开放步伐，铺开坦途。

且市场反应纵一般，亦不代表以后反应亦冷。尤其国际投资者对中国资产兴趣仍高，如指数公司MSCI上月才将14只在美上市的中国概念股，纳入其新兴市场指数。随着内地市况趋稳，国际投资者势再加注中国市场，只要基金互认开步稳妥，香港便可借助获国际信赖的健全税制、法规等优势，力吸国际投资者藉基金互认，取道香港投资内地。

此外，随着基金互认的实施，香港角色亦由金融产品销售中心，增加了基金工厂的角色，要进一步发挥基金互认的机遇，强化本港资产管理中心优势，至少要在两方面下更大功夫。

其一，产品更多元化。有南下基金产品以投资中型股份为主、买卖股份亦较频繁，无论投资主题与管理手法，对香港都是新鲜事。香港业界应穿针引綫，物色更多不同种类的内地基金南下，令本港提供的基金产品更多元化，以吸引不同投资风格、不同风险胃纳的本地以至国际投资者，成资金聚宝盆。

其二，降成本增效率。现时南下基金的销售，主要依赖银行等传统销售渠道，惟香港实应思考开拓更多销售成本更低、效率更高的平台，如监管当局与业界，应研究透过电子平台销售基金，甚或透过交易所买卖基金产品，以更低成本高效率的交易模式，做旺基金互认市场。

对此，本港应有危机感，因中央正加快内地金融开放，或在不久将来于其他海外市场复制基金互认经验，香港必须藉现时的先行先试优势，巩固领先地位，以迎接内地金融扩大开放的挑战。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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