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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 09:28 BJT

瑞达期货：大连铁矿石期货买盘涌入，短期料延续反弹走势

以下内容节选自12月30日的《期货日报》：

铁矿石1605合约周二突破12月21日的阶段性高点，减仓放量上行，说明市场突破310元/吨后，前期空头有止损离场迹象，预计铁矿石短期将延续反弹走势。目前布林通道开口有扩散迹象，期货价格也紧贴上轨运行，说明短期多头动能充足，反弹相对强烈。威廉指标短期也步入极多区域运行，说明短期多头势强劲，而突破前期阶段性高点后，则更加推动市场技术性买盘介入，从而导致短期反弹加速。

　　操作上，短线背靠5日均线买多，滚动操作。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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