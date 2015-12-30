瑞达期货：大连铁矿石期货买盘涌入，短期料延续反弹走势

铁矿石1605合约周二突破12月21日的阶段性高点，减仓放量上行，说明市场突破310元/吨后，前期空头有止损离场迹象，预计铁矿石短期将延续反弹走势。目前布林通道开口有扩散迹象，期货价格也紧贴上轨运行，说明短期多头动能充足，反弹相对强烈。威廉指标短期也步入极多区域运行，说明短期多头势强劲，而突破前期阶段性高点后，则更加推动市场技术性买盘介入，从而导致短期反弹加速。