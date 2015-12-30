瑞达期货：大连铁矿石期货买盘涌入，短期料延续反弹走势

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下内容节选自12月30日的《期货日报》：
铁矿石1605合约周二突破12月21日的阶段性高点，减仓放量上行，说明市场突破310元/吨后，前期空头有止损离场迹象，预计铁矿石短期将延续反弹走势。目前布林通道开口有扩散迹象，期货价格也紧贴上轨运行，说明短期多头动能充足，反弹相对强烈。威廉指标短期也步入极多区域运行，说明短期多头势强劲，而突破前期阶段性高点后，则更加推动市场技术性买盘介入，从而导致短期反弹加速。
操作上，短线背靠5日均线买多，滚动操作。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。