中国债市动态：买气稍退现券收益率和IRS反弹，但向好预期未改

路透上海12月30日 - 元旦前仅余两个交易日，受国债期货下跌影响，中国银行间债市周三早盘买气稍退，现券收益率和IRS(利率互换)均出现反弹。目前机构对债市向好的判断未改，只是需要时间整固消化本月以来收益率过大跌幅。

上海一银行交易员称，早盘“长短端(收益率)都有点反弹，之前下的太猛了，有盈利的可能要考虑先出一些。”

他并表示，在偏弱市况下，仍有基金、农联社等机构主动择券入场购债，显示整体看好趋势犹存。

银行间债市10年国债到期收益率曲线 显示，本月初至今，该期限国债收益率从3.05%位置，跌至2.80%附近，幅度超过20个基点(bp)，约为今年全部跌幅的四分之一。

剩余期限近10年的国债150023券最新报价 在2.85%/2.80%，上日尾盘为2.82%/2.79%。

不过北京一银行交易员指出，若元旦后市况疲态不改，加之利率债供给恢复，可能引发更多获利盘止盈了结，年底前谨慎操作料更保险。

根据已有公告，元旦后第一个交易日农发行即开始发债，随后两日内亦有国开行五期债，以及两期国债招标。