中国债市动态：买气稍退现券收益率和IRS反弹，但向好预期未改

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透上海12月30日 - 元旦前仅余两个交易日，受国债期货下跌影响，中国银行间债市周三早盘买气稍退，现券收益率和IRS(利率互换)均出现反弹。目前机构对债市向好的判断未改，只是需要时间整固消化本月以来收益率过大跌幅。
上海一银行交易员称，早盘“长短端(收益率)都有点反弹，之前下的太猛了，有盈利的可能要考虑先出一些。”
他并表示，在偏弱市况下，仍有基金、农联社等机构主动择券入场购债，显示整体看好趋势犹存。
银行间债市10年国债到期收益率曲线 显示，本月初至今，该期限国债收益率从3.05%位置，跌至2.80%附近，幅度超过20个基点(bp)，约为今年全部跌幅的四分之一。
剩余期限近10年的国债150023券最新报价 在2.85%/2.80%，上日尾盘为2.82%/2.79%。
不过北京一银行交易员指出，若元旦后市况疲态不改，加之利率债供给恢复，可能引发更多获利盘止盈了结，年底前谨慎操作料更保险。
根据已有公告，元旦后第一个交易日农发行即开始发债，随后两日内亦有国开行五期债，以及两期国债招标。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.745元人民币，较上日结算价跌0.08%；10年期国债主力合约T1603 收报100.100元，较上日结算价跌0.17%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。