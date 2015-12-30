港报社评：本土应与分离切割，打擦边球徒生误解--明报12月30日

任何人在一个国家或地区长大、生活，对该处事物有感情和认同，是完全正常的事。对此，有人称之为本土意识，认为是有利于维系社会的内在力量。不过，若本土意识转化为分离倾向，甚至被操作为分裂以至寻求独立，则极有可能给这个国家或地区带来灾难，这在中外历史与现实，都不乏例子。香港近年＂本土＂认知冒起，成为不少人据之以判别事物、事态的准则，处此特定历史时空，不少人期望＂本土＂可以凝聚和发挥正能量，使香港整体得益，财政司长曾俊华是其中之一。

曾俊华在网志表述的＂本土＂意识，实际上是指对本身的身分、传统和文化，有着强烈的感情和自豪感；他认为这种情感大至国家民族，小至一间学校，都会存在。过去，港人鲜有以＂本土＂概括这种感情，特别是港英统治时期，英国以香港是借来的时间、借来的空间，未刻意培养港人的共同感情和本土意识。即使如此，港英政府仍然知道港人的归属感，有利其管治，因此，当时推出的一些政策，都有强化市民认同香港的目标。例如上世纪70年代推出居屋政策，甚至推行地方行政等，其中一个文宣调子，就是增加市民对香港的归属感。

可以说，港英当局实行的政策措施有本土之实，而无本土之名，而当时港人政治冷感，无人给本土赋予政治符号；事实上，若当时有人这样做，会引起港英猜疑。因此，当年的归属感、市民对香港认同等，并未演变为一种封闭式的、消极的，甚至是具破坏性的保护主义，反而港英巧妙地利用港人的归属感，推动各方面建设和发展。曾俊华说＂我们对香港深厚的情感，同样可以团结成一股正面、具建设性的力量，推动香港变得更好，让香港整体都能够得益＂；这是曾俊华对单纯的本土意识的认知和期盼。不过，今时今日讲＂本土＂，已经不再是当年的内涵和状态。

本土进入本港政治论述的语境，是近年的事。数年前，为保育天星码头、反对兴建高铁等抗争，组织者提出＂在地＂概念，主要涉及他们认为的土地使用是否符合公义，随后的＂本土＂说法、概念冒出，除了个别人士宣扬，与内地居民来港挤占有限资源有很大关系。

目前在本港讲本土，仍然有共同感情、归属感等成分，不过，这只是部分内涵，突显的是一些人把本土与内地对立起来，即是有内地才有本土，而本土排斥内地。这种情况，还仅仅是对内地旅客太多，占用有限空间和抢购奶粉、占用学额的反弹。值得注意的是在少数人操作下，本土意识有异化之势，由单纯的共同感情趋向分离思潮，更有个别政治人物趁机提出所谓＂全民制宪＂等口号，企图设定议题、抢夺话语权，以牟取个人政治利益。

事态发展得很快，当＂本土＂在本港，人们还未搞清楚是思潮、意识、主义或是什么状态的时候，它已经被贴上负面标签，特别是激进势力多以本土自居，涉嫌与爆炸案有关的人是本土组织成员等，使＂本土＂在目前主流社会成为另类，散发负能量。曾俊华期望转化为正能量的建设发展力量，暂时只是主观良好愿望而已。

北京对于＂本土＂在香港，肯定关注，因为它包括建基于排拒内地、有人藉此冲击社会稳定，以至有政客以＂本土＂包装分离倾向等，北京不可能坐视不理。近期，内地一些专家学者或传媒每谈及香港的＂本土＂，或多或少都与港独的忧疑连系起来。香港相对于内地，力量悬殊，只要生活在这里的人都会知道搞分裂、搞港独，绝无前途，那是死路一条；现在少数人的打擦边球做法，徒生误解，对本港绝无好处，因为只要北京感觉到＂有人要把香港拉出去＂，就不会袖手旁观，只要北京回应，受不了的只会是香港。

＂本土＂之异化，与少数人的盘算做法有关，不过，大环境（包括政策失误）也是原因之一，例如内地人宛如＂失控＂般来港，引致激进人物以本土之名实行排斥；港人获承诺的＂一国两制＂，渐行渐远；落实民主无期，权力结构不公平、不公义等。另外，回归已经18年，香港各方面发展停滞不前，累积了各种深层次矛盾，衍生港人对现况的怨气不满，为本土意识冒起提供土壤。因此，政府应该全面推动各方面发展，只要经济、社会全面发展，民生改善，沉痾也会不药而癒，＂发展是硬道理＂十分适用于目前的香港。特首梁振英到北京述职时，国家主席习近平说＂谋发展、保稳定、促和谐＂是特区的主要任务，其中以发展居先；特区政府有责任推动发展的同时，要想方设法，把本土意识的负能量转化为积极建设的正能量。（完）

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