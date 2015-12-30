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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 09:29 BJT

创元期货：大连棕榈油形成“双底”结构，建议逢低吸进谨慎追高

以下内容节选自12月30日的《期货日报》：

以8月25日和11月20日产生的低点为底，棕榈油形成了“双底”结构，颈线位置在4850元/吨。自12月8日受制于颈线压力而回落以来，已经持续了15个交易日，昨日收盘再度放量，挑战颈线。

　　后市来看，棕榈油站上4850元/吨是大概率事件。不过，上方面临周K线下跌趋势线的压制，预计突破5000元/吨后将陷入长时间的盘整。

　　操作上，建议逢低吸进，谨慎追高。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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