创元期货：大连棕榈油形成“双底”结构，建议逢低吸进谨慎追高

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下内容节选自12月30日的《期货日报》：
以8月25日和11月20日产生的低点为底，棕榈油形成了“双底”结构，颈线位置在4850元/吨。自12月8日受制于颈线压力而回落以来，已经持续了15个交易日，昨日收盘再度放量，挑战颈线。
后市来看，棕榈油站上4850元/吨是大概率事件。不过，上方面临周K线下跌趋势线的压制，预计突破5000元/吨后将陷入长时间的盘整。
操作上，建议逢低吸进，谨慎追高。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。