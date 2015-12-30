港报社评：劳资企硬，工人福利难寸进--星岛日报12月30日

标准工时委员会昨日在六个劳方委员杯葛下开会，主席梁智鸿表示将延期提交报告。劳方争取法定标准工时，以现时劳资双方寸步不让的气氛下，恐怕不知何年何月才能够落实共识。这是劳资双方代表近来就多项劳工政策僵持不下的缩影，莫说标准工时这影响深广的大动作，即使一些轻微改善劳工福利的措施，都难以寸进。 这六位以劳工顾问委员会劳方委员身分参加标时委员会的成员，早在上月委员会开会时，已经因为政府和资方不愿承诺以立法制定标时，在开会中途集体离席。圣诞前夕，劳工及福利局局长张建宗在饭局中没法说服他们重返会议桌，劳资双方的态度都十分强硬。 订立法定标准工时，超时补水，对雇主来说，涉及的成本影响，比订立法定最低工资还要广泛和深远。部分商界人士觉得，无论是最低工资水平、标准工时、取消强制性公积金和长期服务金及遣散费对冲等议题，在劳资双方代表的谈判中，近年劳方代表步步进逼，寸土必争，政府则稍为向劳方倾斜。

这些商界中人认为，未来经济和营商环境可能恶化，如果不稳守阵地，稍作让步就引来对方得寸进尺，一旦在重要议题上打开缺口，其他不利于他们的政策会不断失守，劳工成本不断膨胀，经营困难将愈来愈大，尤以中小企为然。故此，即使政府偏向增加劳工福利，商界都不可能处处支持政府。 政府设立劳顾会和标时委员会等组织，目的是架设平台，让各方化解矛盾，讨论出一个共识，方便政策落实推行，同时让劳资关系有良性互动，有利社会稳定。劳资双方要达成共识，在谈判过程中难免要有一些妥协。 可是，目前的社会气氛，劳方任何代表稍作妥协，都可能遭竞争对手斥责为出卖工人利益。大家都要在维护劳工权益上表现得＂旗帜鲜明＂，以巩固和扩大自己的群众基础。面对明年的立法会选举，劳方代表和政党更加避免予竞争对手攻击口实。

劳资双方都＂坚定不移＂，结果就是经济发展受到窒碍，同时劳工福利难以推进。资方希望输入外地劳工，来解决大小工程因为人手不足造成的延误，劳方则为了提升本地工人待遇，不肯积极解决这个影响本港发展的瓶颈。劳方希望改善工人福利保障，资方则担心营商环境恶化而不作妥协。 政府架设的平台，希望各方有商有量，可是，当社会气氛趋向对立，劳资角力趋向激烈，就不利双方谈出共识。曾经有人提出先易后难，例如逐步增加法定劳工假期日数，与公众假期看齐，或者把现时享有正职福利的最低条件连续工作四星期，每星期至少18小时，改为一个月工作至少72小时，稍添一点弹性，都得不到通过。双方这样企硬，既不利改善打工仔保障，也不利社会经济在和衷共济的气氛下发展。（完）

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