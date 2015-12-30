更新版 1-韩国个股：LG显示器和三星显示器将向苹果供应OLED显示屏--报载

(新增相关背景)

路透首尔12月30日 - 韩国电子时报(Electronic Times)周三援引未具名消息人士报导，LG显示器 和三星电子 旗下生产面板的子公司将为苹果 iPhone手机供应有机电激发光显示屏(OLED)。

苹果将开始在手机上使用下一代技术的臆测流传已久。与目前主流的液晶显示器(LCD)相较，OLED显示屏更薄、图像画质更佳。

日本经济新闻上月报导，苹果计划2018年开始在iPhone使用OLED显示屏。

韩国电子时报报导称，LG显示器和三星显示器接近与苹果达成最终供应协议，未来2-3年这两家公司总计计划投资15万亿(兆)韩元(128亿美元)扩建OLED产能。

报导表示，苹果将为两家公司提供部分资金以协助投资。另外，报导也称，三星显示器从苹果取得的代工量可能多于LG显示器。