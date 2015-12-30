港报社评：必须严厉打击欺诈营商--文汇报12月30日

本港有健身中心被投诉以试玩等手法，诱骗患有轻度智障和精神病人士，到银行借钱购买服务，两年间合共签20份服务合约，借贷超过30万元。这种涉嫌以欺诈等不良营商手法，蒙骗智障及患有精神病人士的行为，其不良营商手法涉嫌违反《商品说明条例》，不仅损害了商家的商业信誉，更严重影响香港作为法治完备的商业都会的形象。警方、海关、消委会等有关方面对这起事件应介入调查，坚决打击此类涉嫌欺骗消费者的恶劣行为。政府也有必要考虑制定相关规定，要求健身、美容等收取预缴费用的行业，设立一定时间的冷静期，让顾客有清醒考虑时间，如服务不合适就可以无条件退款，以全面保障消费者权益及维护香港商业社会的声誉。

近年来，少数健身中心、美容店不时出现涉嫌以不良手法经营的行为。近日有市民反映一位轻度智障及患有精神病人士，接获电话邀请到健身中心试玩，其间怀疑被教练不停推销及诱骗之下，购买约21万元服务。接着，又在教练介绍下3日内借贷约30万元用于缴费。在这个过程中，怀疑有教练强行把他带到柜员机前，强迫他开启其帐户出示结余证明，还有教练曾捉着事主的手强迫他签约。如果这些行为属实，该健身中心的经营手法，就是涉嫌用欺骗手法引诱顾客上门，用尽各种手段强迫顾客消费，做法无异于抢劫。而针对的对象是一个患有智障和精神病的人士，更是令人发指！

香港对这些用欺诈手段坑害消费者的行为一向给予严厉打击，新修订的《商品说明条例》于2013年落实执行，禁止商户对消费者进行误导性遗漏、具威吓性的营商行为、饵诱式广告宣传及不当地接受付款等多种不良营商手法，对于违反者最高刑罚可处以罚款50万元及监禁5年。因此，警方和海关等部门对此次事件应该进行深入调查，如证据确凿就要提出起诉，以收阻吓之效。

从长远来说，要杜绝这种不良营商行为，政府有关方面应积极考虑社会各界的强烈意见，对预缴式服务收费，规定必须设立7至10天左右的冷静期，让顾客能够有足够时间思考是否真正需要有关服务，考虑其服务是否物有所值。如果觉得不合适，顾客应有权要求无条件退款。这样将能够在相当程度上遏制以诱骗方式经营的不良行为，让不良商家自然被淘汰，而真正好的商户能够靠优质服务和良好产品，赢得广大消费者的信任而在市场上立足发展。（完）

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