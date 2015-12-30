《香港重要政经日程》--12月30日-1月6日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
================== 今日重要政经消息=================
12月30日（周三）
-- 弘业期货 首日挂牌。
-- 新特能源 首日挂牌。
-- 金斯瑞生物科技 首日挂牌。
*--11:00 港穗旅游合作签约仪式。
================== 近期重要政经消息=================
12月31日（周四）
-- 港股半日市。
-- 天然乳品 公布末期业绩。
1月1日（周五）
-- 元旦日假期。
1月4日（周一）
-- 保发集团 首日挂牌。
-- 公布11月份零售销售数字。
--10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。
--12:00 罗兵咸永道举行IPO市场回顾与展望发布会。
1月6日（周三）
-- 公布12月份香港PMI。
*--11:30 法兴2016年认股权证及牛熊证市场展望。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。