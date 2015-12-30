版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 09:38 BJT

《香港重要政经日程》--12月30日-1月6日

================== 今日重要政经消息=================

12月30日（周三）

-- 弘业期货 首日挂牌。

-- 新特能源 首日挂牌。

-- 金斯瑞生物科技 首日挂牌。

*--11:00 港穗旅游合作签约仪式。

================== 近期重要政经消息=================

12月31日（周四）

-- 港股半日市。

-- 天然乳品 公布末期业绩。

1月1日（周五）

-- 元旦日假期。

1月4日（周一）

-- 保发集团 首日挂牌。

-- 公布11月份零售销售数字。

--10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。

--12:00 罗兵咸永道举行IPO市场回顾与展望发布会。

1月6日（周三）

-- 公布12月份香港PMI。

*--11:30 法兴2016年认股权证及牛熊证市场展望。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐