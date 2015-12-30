国际油市：原油价格下跌逾1%，受疲软前景拖累

0140GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)近月合约 报每桶37.18美元，较上日结算价跌0.69美元，跌幅1.82%。布兰特原油 跌0.47美元至每桶37.32美元，跌幅1.24%。

交易员表示，油价下跌总体而言是由于明年前景疲软，且2015年交易也即将结束。

“2016年油价料将走低，特别是年初。很多人今日结清了年内最后一批多仓，因为没人希望1月份回来后被吓一跳。最好还是拿一张干干净净的白纸来开局，”一名交易员表示。

天气预报欧洲只有短暂的寒冷天气，也可能也将打击油价。

美国和布兰特原油上日均上涨了3%左右，人们寄望于气温下降提振用于取暖的石油需求。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻