国际油市：原油价格下跌逾1%，受疲软前景拖累

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
0140GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)近月合约 报每桶37.18美元，较上日结算价跌0.69美元，跌幅1.82%。布兰特原油 跌0.47美元至每桶37.32美元，跌幅1.24%。
交易员表示，油价下跌总体而言是由于明年前景疲软，且2015年交易也即将结束。
“2016年油价料将走低，特别是年初。很多人今日结清了年内最后一批多仓，因为没人希望1月份回来后被吓一跳。最好还是拿一张干干净净的白纸来开局，”一名交易员表示。
天气预报欧洲只有短暂的寒冷天气，也可能也将打击油价。
美国和布兰特原油上日均上涨了3%左右，人们寄望于气温下降提振用于取暖的石油需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/王颖；审校 徐文焰/郑茵)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。