《路透晚报》--12月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：降准等数量工具的使用应以稳定短期利率为前提--专家

中国央行首席经济学家马骏表示，在货币政策框架从数量型向价格型转轨的过程中，应逐步弱化对数量目标的关注；调整存款准备金率的力度和频率的决策应该以短期利率稳定在合理水平为前提。

--中国央行：宏观审慎政策框架升级至MPA，关注广义信贷注重统筹监管

中国央行自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，新政策框架将从以往的关注狭义贷款转向广义信贷，而宏观审慎资本充足率是其核心。

--中国外汇：央行暂停个别外资行跨境及其参加行境内外汇业务，防跨境套利

三位消息人士周三透露，中国央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，被暂停的外汇业务包括现货平盘等。他们对路透表示，近期在岸与离岸人民币价差较大，如果从事套利交易将获利丰厚，央行此举旨在进一步堵住套利渠道。

--中国外汇：9月末外债规模降逾1,500亿美元，短期波动或成新常态

受境内市场主体通过财务运作优化本外币资产负债结构等影响，中国9月末外债余额较6月末减少1,503亿美元。外债规模的下降表明中国对外偿付风险减少，而未来全口径外债规模的短期波动可能成为新常态。

--《焦点》中国考虑扩大财政赤字，以缓和改革和经济放缓的影响

多位政策顾问表示，明年中国可能出现半个世纪以来最大规模的预算赤字，因领导人转而增加政府支出，旨在控制经济的放缓；此前一年来的货币放宽政策成效令人失望。

【金融】

--《焦点》中国险资围猎A股惹保监会出手，折射粗放负债与资产荒窘境

中国部分保险资金频频举牌上市公司之际，中国保监会周二召开保险行业会议，提示相关投资风险以及流动性问题，强调加强资产负债匹配管理。多家保险公司人士还对路透表示，会议议题还包括提醒险资二级市场举牌风险，以及关联交易等。

--台湾房地产：金管会放宽不动产贷款管理，回归银行授信自主

台湾金管会周二稍晚称，针对本地银行不动产贷款集中度将回归银行授信自主经营，由银行内部自行依风险自主管理；各银行应针对不动产贷款的集中度，内部制定监控机制及指标，提报董事会讨论。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券收益率及利率互换均小涨，年末谨慎情绪升温

中国银行间市场周三现券继续调整，收益率小幅上行，利率互换亦以长端升幅较为明显。交易员表示，年末最后几个交易日，现券情绪略显谨慎，获利兑现压力略有显现。不过市场对来年总体仍看好，短期虽有回调风险，亦有不少机构观望以备择机入场。

--中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍为七天期。

--中国债市：山东山水水泥续拉警报，称下月到期的18亿元中票基本无法兑付

继此前一期超短融违约之后，中国山东山水水泥集团有限公司另一只中期票据亦拉响违约警报。山东山水水泥周二公告，由于公司资金链紧张，其发行的中期票据13山水MTN1基本无法于2016年1月21日到期日兑付。

--中国债市：明年起国开行基准债发行将增加英文版公告，便利国际投资者

中国国家开发银行周三表示，该行2016年首期金融债券发行公告中，提供了英文版关键要素公告，为国际投资者提供便利。另外，今后每次发行基准债时，都会同时提供中文、英文两个版本的发行公告。

--中国货币市场：15家银行公布明年同业存单发行计划，累计规模1.88万亿

中国平安银行、东莞农村商业银行等九家银行先后公布明年同业存单发行计划，其中平安银行明年拟发规模为5,000亿元人民币。至此，已有15家银行公布发行计划，累计规模为18,760亿元。

--路透调查：2016年首季台湾指标债利率料再探新低，因经济差及降息预期

路透最新的台湾债市调查显示，2015年债市多头行情料将延续至明年第一季，在经济未见好转、央行再降息机率存在、筹码供应偏少以及政权料更迭等利多题材烘托下，指标10年券与五年券殖利率有再创历史低位的实力。

【外汇】

--中国外汇：三季度经常账户顺差收窄，资本和金融账户转为顺差--外管局

中国国家外汇管理局周三公布数据显示，三季度中国经常账户顺差603亿美元，较二季度收窄。其中，货物贸易顺差1,599亿美元，服务贸易逆差663亿美元。

--中国外汇：11月货物贸易顺差收窄，服务贸易逆差扩大--外管局

中国国家外汇管理局周三公布，11月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差358亿美元。其中货物贸易顺差514亿美元，较上月收窄；服务贸易逆差156亿美元，较上月扩大。

--中国外汇：三季末对外金融净资产15,399亿美元，环比上升5%--外管局

中国国家外汇管理局周三称，今年三季度末，中国对外金融净资产15,399亿美元，较二季度末环比上涨5.18%。中国对外金融资产62,810亿美元，较上季度末下降2.37%；对外负债47,411亿美元，较上季度末下降4.6%。

--中国汇市：人民币早盘跌破6.49创四年半新低，两岸价差扩至逾1000点子

人民币兑美元即期周三早盘小幅贬值，与中间价一并刷新四年半新低。交易员称，在人民币强烈的贬值预期下购汇较多，但央行维稳的思路让在岸市场相对稳定。市场预期年底维稳，但明年贬值幅度会更大。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线基本平稳，期权波动率则持续走升

中国境内美元/人民币掉期曲线周三持稳短端略上行。交易员称，因短期内利差平稳，且即期市场可以消化部分贬值预期，长端掉期料续持稳；但因即期客盘购汇需求仍旺盛，贬值预期推高境内人民币期权隐含波动率。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，年底前市场情绪谨慎观望氛围浓厚

中国股市沪综指周三小幅收升。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，指数午后探底回升，盘中题材类股走势活跃，但整体仍维持清淡格局。临近年底，市场观望气氛加剧，但盘中仍不乏交易型机会。

--《焦点》追踪中国国内市场的ETF，知音难寻

追踪中国国内市场的上市交易基金(ETF)绩效表现毫无亮点，使新资金不再源源不断地流入中国这个曾让投资人欣喜不已的市场。

--中国个股：世纪华通称大股东已申请香港法院禁令停止盛大游戏合并案

中国盛大游戏在完成私有化后，近期股权纠纷不断。世纪华通周三公告称，其三大股东已申请香港法院的禁制令，停止昨日盛大游戏股东会原计划表决的合并方案。

--中港个股：中行旗下子公司以87.4亿元出售华能国际电力开发20%股权

中国银行周二晚间公告称，旗下两家全资香港子公司以合计87.4亿元人民币价格，出售华能国际第一大股东华能国际电力开发公司20%股权，预期在交割后将获得净收益约23.62亿元。

--中国个股：传化股份等多家公司获国开发展基金注资，总规模逾8亿元

中国传化股份、万马股份、大华股份最新公告同时称，国开发展基金有限公司将以现金方式对其下子公司分别增资，合计投资金额逾8亿元人民币。

--香港个股：山水水泥指部分账簿、纪录及重要文件或遭盗窃，已在港报案