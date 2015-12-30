日本债市：公债价格小跌，因油价反弹支撑日股上涨

三菱UFJ摩根士丹利证券债券策略师团队预期，在日本央行超宽松货币政策下，10年期公债收益率2016年仍将维持低档，守在0.20-0.40%区间。

他们认为若日本核心消费者物价指数(CPI)升势开始消退，则收益率将向0.2%靠拢；若日本央行在达成2%消费者物价涨幅目标上含糊其辞，且对于扩大宽松有所节制，则收益率将朝0.4%迈进。