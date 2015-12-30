版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 10:05 BJT

日本债市：公债价格小跌，因油价反弹支撑日股上涨

三菱UFJ摩根士丹利证券债券策略师团队预期，在日本央行超宽松货币政策下，10年期公债收益率2016年仍将维持低档，守在0.20-0.40%区间。

他们认为若日本核心消费者物价指数(CPI)升势开始消退，则收益率将向0.2%靠拢；若日本央行在达成2%消费者物价涨幅目标上含糊其辞，且对于扩大宽松有所节制，则收益率将朝0.4%迈进。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.015%

五年期公债 0.035% +0.5 0.030%

10年期公债 0.275% +1.0 0.265%

20年期公债 0.000% +0.0 1.000%

30年期公债 1.280% +1.0 1.270%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.01 -0.04 149.05

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/张明钧; 审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐