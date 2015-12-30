日本债市：公债价格小跌，因油价反弹支撑日股上涨

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
三菱UFJ摩根士丹利证券债券策略师团队预期，在日本央行超宽松货币政策下，10年期公债收益率2016年仍将维持低档，守在0.20-0.40%区间。
他们认为若日本核心消费者物价指数(CPI)升势开始消退，则收益率将向0.2%靠拢；若日本央行在达成2%消费者物价涨幅目标上含糊其辞，且对于扩大宽松有所节制，则收益率将朝0.4%迈进。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.015%
五年期公债 0.035% +0.5 0.030%
10年期公债 0.275% +1.0 0.265%
20年期公债 0.000% +0.0 1.000%
30年期公债 1.280% +1.0 1.270%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.01 -0.04 149.05
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/张明钧; 审校 郑茵)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。