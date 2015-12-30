《汇市简讯》澳元兑美元承压，因美元兑离岸人民币上涨

0148GMT * 美元兑离岸人民币上涨，给美元兑日圆以外其他亚洲货币带来上行 压力 * 中国人民币兑美元中间价为6.4895元，上日收报6.4852元 * 澳元体现了除日圆外亚洲货币的人气，澳元兑美元下跌 * 澳元兑美元低见0.7272，低于开盘水准0.7295 * 0.7300附近的卖压打击短期试探性上涨势头 * 主要支撑位在20日移动均线切入位0.7244，突破后的目标位为0.71 80/0.7200 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 杜明霞)