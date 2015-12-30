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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 10:02 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元承压，因美元兑离岸人民币上涨

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    * 美元兑离岸人民币上涨，给美元兑日圆以外其他亚洲货币带来上行
压力
    * 中国人民币兑美元中间价为6.4895元，上日收报6.4852元
    * 澳元体现了除日圆外亚洲货币的人气，澳元兑美元下跌
    * 澳元兑美元低见0.7272，低于开盘水准0.7295
    * 0.7300附近的卖压打击短期试探性上涨势头
    * 主要支撑位在20日移动均线切入位0.7244，突破后的目标位为0.71
80/0.7200
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 杜明霞)

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