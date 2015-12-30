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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 10:08 BJT

《汇市简讯》韩国经济数据疲弱，支撑美元兑韩元上扬

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    * 美元/韩元受到追捧，美元兑离岸人民币上涨予以支撑
    * 美元兑韩元开盘报1169，盘中在1168.5-1172.1区间波动
    * 韩国11月工业生产创10个月来最大跌幅，打压韩元
    * 韩国1月制造业景气判断指数降至三个月低点71
    * 美元兑韩元最新报1171.90-20，无本金交割远期外汇(NDF)报1172.
65-05，韩国综合股价指数下滑0.05%
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张明钧)

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