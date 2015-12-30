台湾汇市：台币早盘实质汇价微跌，因国际美元稍升及外资偏向汇出

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透台北12月30日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价微跌。汇银人士指出，国际美元稍升及外资盘初偏向汇出，带动台币实质汇价随韩元等亚币走弱；惟年底前暂且消化出口商抛汇卖需，料将压抑实质汇价贬幅。
交易员表示，台北外汇开盘一小时成交量约2.62亿美元，交投转趋热络，主要消化部分外资买汇需求及年底出口商抛汇卖需增温，两股力道相抵料台币实质汇价暂在32.850下方整理，后续关注人民币续弱对台币汇价的影响。
〞除非人民币失控，不然台币暂得消化出口商卖盘，不会贬到哪去。〞一位大型官股商银交易员说。
本地时间9:58，韩元兑美元 报1,170.5，上日收在1,169.6；台股加权指数 则涨0.07%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大，显示短线海外法人较为看弱台币；目前一个月美元/台币远汇 报32.955/32.995，上日收在32.880。
台币早盘实质交易区间落在32.799-32.835；上日在32.788-32.817。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.790-32.850
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