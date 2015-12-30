台湾汇市：台币早盘实质汇价微跌，因国际美元稍升及外资偏向汇出

路透台北12月30日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价微跌。汇银人士指出，国际美元稍升及外资盘初偏向汇出，带动台币实质汇价随韩元等亚币走弱；惟年底前暂且消化出口商抛汇卖需，料将压抑实质汇价贬幅。

交易员表示，台北外汇开盘一小时成交量约2.62亿美元，交投转趋热络，主要消化部分外资买汇需求及年底出口商抛汇卖需增温，两股力道相抵料台币实质汇价暂在32.850下方整理，后续关注人民币续弱对台币汇价的影响。