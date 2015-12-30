全球金市：金价持稳，但料连续第三年年线下跌

交易商称，本周交易时间因假日来临而缩减，成交量及对市场产生影响的数据有限，将使市场保持平静，但金价可能从石油和汇市走势中获得指引。

金价一般与油价正相关，因黄金一般被认为可抵御油价所致的通胀，而美元上涨使得美元计价的黄金对其他货币持有者而言更加昂贵。

在进入新的一年之际，金价并没有多少看涨倾向，一些交易商和经纪商预计金价2016年初或跌至1,000美元，甚至是更低水平。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓量逼近七年低位，而芝加哥商交所黄金空头合约规模接近历史高位。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金