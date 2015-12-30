全球金市：金价持稳，但料连续第三年年线下跌

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
交易商称，本周交易时间因假日来临而缩减，成交量及对市场产生影响的数据有限，将使市场保持平静，但金价可能从石油和汇市走势中获得指引。
金价一般与油价正相关，因黄金一般被认为可抵御油价所致的通胀，而美元上涨使得美元计价的黄金对其他货币持有者而言更加昂贵。
在进入新的一年之际，金价并没有多少看涨倾向，一些交易商和经纪商预计金价2016年初或跌至1,000美元，甚至是更低水平。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓量逼近七年低位，而芝加哥商交所黄金空头合约规模接近历史高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/孙国玉；审校 李爽/李春喜)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。