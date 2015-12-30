台湾债市：指标公债早盘交投冷清，因观望造成流动性不佳

路透台北12月30日 - 台湾公债次级市场周三冷清依旧，10年券104/12 开盘逾1小时仅成交1亿台币。交易商表示，年底盘面流动性不佳，观望气氛浓厚，预料至明日封关都将维持无量的盘整格局。

他们指出，今年债市利多不断，使得10年期公债殖利率全年跌幅达65基点、五年券也有57基点；但也因来到历史低点，大家担心来年操作难度将大幅升高。

〞明年大家应该都蛮头痛的吧，只能边走边看了。〞一位大型银行交易主管说。

另一公股银行交易主管则称，为了让明年一开始好操作些，交易商近期试图将10年券104/12期殖利率维持在1.05%附近，不过在1.03%就有买盘承接，显示有人仍看多后市。

他们预估，短期内五年公债104/13期的殖利率将在0.58-0.62%之间波动，10年券104/12期则在1.01-1.04%之间。

本地时间10:40，10年券104/12 殖利率涨1.05基点至1.0300%；至于台股加权指数 则跌0.22%。

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