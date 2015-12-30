更新版 1-韩国个股：依监管规定，现代和起亚汽车须减持在现代制铁股份

(新增公平交易委员会公告和背景信息)

* 现代汽车必须出售在现代制铁4.3%的股权

* 起亚汽车必须出售2.3%股权

* 现代制铁股价下挫6%

路透12月30日 - 韩国公平交易委员会下令，现代汽车 和起亚汽车 必须在周四之前合计出售现代制铁价值4,610亿韩元(3.94亿美元)、占比6.6%的股权，以符合综合性企业股权所有制规定。

受此消息影响，现代制铁股价在早盘交易中暴跌达6%。

韩国寻求解决涉及大产业集团关联公司的复杂交叉持股问题。长期以来，这些大产业集团糟糕的公司治理一直备受诟病。

韩国最大综合性企业三星集团周日表示，为遵守相关监管规定，旗下电池制造企业三星SDI 将出售所持姊妹公司三星物产 价值6.22亿美元的股票。

韩国公平交易委员会周三发布公告称，现代汽车和起亚汽车必须在12月31日之前削减对现代制铁的持股。两公司对现代制铁的持股，自7月1日现代制铁与另一家钢铁厂商现代海斯克 合并之后便有所增加。

现代汽车必须减持现代制铁4.3%的股权，根据周二收盘价计算，这部分股权价值3,005亿韩元。起亚汽车则须卖出2.3%的股权，价值1,602亿韩元。