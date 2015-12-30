更新版 1-韩国个股：依监管规定，现代和起亚汽车须减持在现代制铁股份

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
(新增公平交易委员会公告和背景信息)
* 现代汽车必须出售在现代制铁4.3%的股权
* 起亚汽车必须出售2.3%股权
* 现代制铁股价下挫6%
路透12月30日 - 韩国公平交易委员会下令，现代汽车 和起亚汽车 必须在周四之前合计出售现代制铁价值4,610亿韩元(3.94亿美元)、占比6.6%的股权，以符合综合性企业股权所有制规定。
受此消息影响，现代制铁股价在早盘交易中暴跌达6%。
韩国寻求解决涉及大产业集团关联公司的复杂交叉持股问题。长期以来，这些大产业集团糟糕的公司治理一直备受诟病。
韩国最大综合性企业三星集团周日表示，为遵守相关监管规定，旗下电池制造企业三星SDI 将出售所持姊妹公司三星物产 价值6.22亿美元的股票。
韩国公平交易委员会周三发布公告称，现代汽车和起亚汽车必须在12月31日之前削减对现代制铁的持股。两公司对现代制铁的持股，自7月1日现代制铁与另一家钢铁厂商现代海斯克 合并之后便有所增加。
现代汽车必须减持现代制铁4.3%的股权，根据周二收盘价计算，这部分股权价值3,005亿韩元。起亚汽车则须卖出2.3%的股权，价值1,602亿韩元。
现代汽车发言人称，该公司目前不予置评。(完) (编译 王颖；审校 李春喜)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。