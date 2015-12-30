日本股市：美股反弹推动日经早盘上扬，但油价令投资者保持谨慎

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
“除1月初将公布的制造业数据外，很多人还将关注1月12日的经常帐数据，希望能看到在2015年大幅盈余基础上再更上一层楼。”
市场人气受到美股大幅上涨提振。隔夜美股主要股指均涨逾1%，标准普尔500指数录得温和年度涨幅。
但原油价格的反弹迅速消退，因预报称，欧美冷空气将持续较短时间，浇熄了需求上升的希望。
富士胶片(富士软片,Fujifilm) 涨3.3%，此前日本读卖新闻报导称，东芝 将可能将旗下医疗设备业务售予富士胶片。
山崎面包 股价大涨8.3%，创下记录高位，此前野村证券将该股评级由“中性”上调至“买入”，理由是该公司盈利状况强劲。
东证股价指数 早盘涨0.3%至1,548.20点；JPX-日经400指数 小涨0.29%至13,967.37点。(完)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。