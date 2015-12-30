日本股市：美股反弹推动日经早盘上扬，但油价令投资者保持谨慎

“除1月初将公布的制造业数据外，很多人还将关注1月12日的经常帐数据，希望能看到在2015年大幅盈余基础上再更上一层楼。”

市场人气受到美股大幅上涨提振。隔夜美股主要股指均涨逾1%，标准普尔500指数录得温和年度涨幅。

但原油价格的反弹迅速消退，因预报称，欧美冷空气将持续较短时间，浇熄了需求上升的希望。

富士胶片(富士软片,Fujifilm) 涨3.3%，此前日本读卖新闻报导称，东芝 将可能将旗下医疗设备业务售予富士胶片。

山崎面包 股价大涨8.3%，创下记录高位，此前野村证券将该股评级由“中性”上调至“买入”，理由是该公司盈利状况强劲。