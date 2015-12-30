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货币新闻 | 2015年 12月 30日 星期三 11:27 BJT

芝加哥期市：小麦连续第二日上涨，触及逾一周高位

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 477.50 1.75 +0.37% +2.36% 482.53 50

CBOT玉米 363.50 1.00 +0.28% +0.69% 371.72 39

CBOT大豆 869.25 3.50 +0.40% +0.93% 873.62 50

CBOT稻米 $11.86 -$0.08 -0.63% +4.72% $11.64 69

美国原油 $37.19 -$0.68 -1.80% +1.03% $38.60 52

汇率

欧元/美元 $1.092 $0.001 +0.06% -0.37%

美元/澳元 0.728 -0.002 -0.23% +0.43%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/汪红英；审校 李爽/王颖/张荻)

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