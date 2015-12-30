中国债市：明年起国开行基准债发行将增加英文版公告，便利国际投资者

路透上海12月30日 - 中国国家开发银行 周三表示，该行2016年首期金融债券发行公告中，提供了英文版关键要素公告，为国际投资者提供便利。另外，今后每次发行基准债时，都会同时提供中文、英文两个版本的发行公告。

公告引述国开行资金局称，随着人民币加入SDR(特别提款权)，以及中国债市对外开放加快，国际投资者对于以国开债为代表的信用等级高、流动性好的债券需求日益增长，对英文披露文件的需求也更强烈。

为方便境外投资者更好地了解国开行发债计划，国开行在参考了美国、英国、香港政府债券发行公告的基础上编制了债市首份英文版发行公告。

国开行作为以发债为主要融资渠道的开发性金融机构，在境内市场累计发债超过12万亿元人民币，债券余额占中国债市近五分之一。截止11月底，境外投资者在银行间债券市场持有国开债1,091亿元。(完)

参看详情，可点选国开行网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)