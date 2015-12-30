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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 11:33 BJT

中国新债：国开行下周二招标增发至多300亿元五期债，期限1-10年

路透上海12月30日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(2016年1月5日)招标增发五期固息债，总额不超过300亿元人民币，期限一至10年。

上述五期债为该行22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。

具体发行条款如下：

2016年第22、23、20、21和18期增发债

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发行上限 1年：40亿元；3/5年：50亿元；7年：70亿元；10年：90亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2016年1月5日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 2016/1/7

起息日 1年/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10

分销期 2016/1/6-1/7

上市日 2016/1/11

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选国家开发银行网站 here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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