修正-中国新债：国开行下周二招标增发至多300亿元五期债，期限1-10年（12月30日）

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(更正：内文表格前“2016年”有误，应为“2015年”)
路透上海12月30日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(2016年1月5日)招标增发五期固息债，总额不超过300亿元人民币，期限一至10年。
上述五期债为该行22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。
具体发行条款如下：
2015年第22、23、20、21和18期增发债
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发行上限 1年：40亿元；3/5年：50亿元；7年：70亿元；10年：90亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2016年1月5日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:20
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 2016/1/7
起息日 1年/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10
分销期 2016/1/6-1/7
上市日 2016/1/11
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选国家开发银行网站 here (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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