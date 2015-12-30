《全球汇市》美元持稳而商品货币动力渐失，因油价反弹减弱

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
加元兑美元本月稍早触及1.4003加元的11年低点，因受到油价下跌和美元兑其他货币相对强势的打压。石油是加拿大的主要出口商品。
澳元兑美元 下滑0.2%至0.7280美元，隔夜曾升至0.7303的12月10日以来高位。新西兰元兑美元 亦跌0.2%报0.6860美元。
人民币兑美元 在现汇市场报6.4902元，接近周二触及的四年半低点6.4948。
美元兑人民币今年迄今已上涨约4.6%。人民币在中国人民银行8月汇率贬值行动后，随着官方指导中间价一路稳步走跌。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0931 1.0917 0.13 -9.64 1.2097
美元/日圆 120.47 120.46 0.01 0.85 119.68
欧元/日圆 131.69 131.51 0.14 -9.32 144.78
美元/瑞郎 0.9926 0.9929 -0.03 -0.15 0.9941
英镑/美元 1.4829 1.4811 0.12 -4.78 1.5573
美元/加元 1.3843 1.3840 0.02 19.15 1.1618
澳元/美元 0.7282 0.7294 -0.16 -10.85 0.8168
新西兰元/美元 0.6855 0.6864 -0.13 -12.08 0.7797
澳元/日圆 87.730 87.860 -0.15 -10.23 97.750
新西兰元/日圆 82.580 82.680 -0.12 -11.68 93.310
英镑/日圆 178.69 178.41 0.16 -3.85 186.38
澳元/新西兰元 1.0618 1.0609 0.08 1.42 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/刘秀红/徐文焰；审校 陈宗琦/白云/郑茵/孙茉莉)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。