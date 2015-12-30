中国货币市场：隔夜回购持稳14天下跌，跨年资金无碍惟需关注转债缴款

路透北京12月30日 - 中国银行间市场周三资金整体宽松局面依旧，供给较充足，其中隔夜利率变动不大，14天有所下行。交易员称，虽临近年末但资金融出较多，跨年需求亦暂告一段落，预计短期内偏松格局不会有变。

他们并表示，跨年资金需求减弱，七天和14天利率随之回落；惟下周一（1月4日）有可转债缴款，故预计明日短期资金需求略有升温，不过流动性宽裕下无需担忧资金紧张。

“还是挺宽松的，主要是市场上资金比较多吧。跨年（资金需求）这块大家在上半周都做的差不多了，最后两天很多机构都不做了。”华南一银行交易员说。

她并称，明天下午料有部分银行提前结束交易，但这在市场预期之中，资金需求方早有打算，所以供给略有减少亦无需担心；年后资金宽松仍会得以维持，央行虽然公开市场操作规模有限，但对市场关注有加，维稳姿态未改。

年底新股IPO扰动过后，央行公开市场周二逆回购再度回归地量操作，规模100亿元人民币，单日净回笼200亿元；市场人士认为，目前流动性不是问题，加上年底会有大量财政存款投放出来，央行延续平稳操作，预计近期公开市场仍会根据资金面情况灵活操作。

华南一基金交易员则提到，今天市场资金充沛，但下周一有转债缴款，明天各大基金估计就开始借打转债的钱，“（周四）七天需求估计会增多，不过明天的隔夜实际占款是四天，也够打转债了。”

三一重工 此前发布公告称，将发行45亿元可转债，股权登记日为12月31日，网上网下申购日为2016年1月4日，网下/网上申购退款日为2016年1月7/8日。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9119 1.9136 -0.17

七天 2.3982 2.4257 -2.75

14天 2.8960 3.0488 -15.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.5150 2.2900 +522.50

七天 2.6500 2.7350 -8.50

14天 2.6800 2.6000 +8.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9200 1.9200 +0.00

七天 2.5000 2.5000 +0.00

14天 3.1000 3.5000 -40.00

Shibor

其中:隔夜 1.9350 1.9350 +0.00

七天 2.3520 2.3520 +0.00

三个月 3.0882 3.0882 +0.00