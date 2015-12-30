中国汇市：人民币早盘跌破6.49创四年半新低，两岸价差扩至逾1000点子

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
* 人民币早盘跌破6.49，刷新四年半低点
* 中间价亦创四年半新低
* 两岸价差扩大至逾1000点子但套利受限
* 年底维稳反而刺激购汇
路透北京12月30日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅贬值，与中间价一并刷新四年半新低。交易员称，在人民币强烈的贬值预期下购汇较多，但央行维稳的思路让在岸市场相对稳定。市场预期年底维稳，但明年贬值幅度会更大。
他们并表示，尽管CNH大跌致使两岸点价差扩大至逾1000点子，但在央行行政干预下套利盘并不多。
三位消息人士周三透露，中国央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，被暂停的外汇业务包括现货平盘等。
“贬值预期太强烈了，...大家觉得现在不买万一明年央行跑了，大概也就没什么好（购汇）机会了。”一中资行交易员称，“大家猜测今年有政治目标，不会超底线；明年可能有新的额度，贬值可能比较厉害。”
“...你们要说一些稳定的话，年底啦，千万，维稳是重点，...今年就剩最后两天，也不要折腾了。维稳维稳，大家要和谐。”该交易员并称。
离岸人民币即期 早盘连三天下跌且跌势加速，一度跌至6.5965元临近6.60元整数关口，为2011年9月30日以来新低，三天跌幅逾500个点子；离岸与在岸即期价差亦扩至逾1,000点子，为三个半月来最大。
北京时间12:04，人民币兑美元 即期报6.4901元，上日收报6.4852元。今日人民币兑美元中间价 报6.4895元，上日中间价为6.4864元。人民币兑美元即期成交额 为83.3亿美元，上日半日为105.79亿美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7985元, 上日尾盘为6.805元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.593/6.5939元, 上一交易日尾盘报6.5765元。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币持稳，此前美债收益率(殖利率)上升；加元和澳元回吐涨幅，因原油价格反弹势头减弱。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4899。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。