中国汇市：人民币早盘跌破6.49创四年半新低，两岸价差扩至逾1000点子

* 人民币早盘跌破6.49，刷新四年半低点

* 中间价亦创四年半新低

* 两岸价差扩大至逾1000点子但套利受限

* 年底维稳反而刺激购汇

路透北京12月30日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅贬值，与中间价一并刷新四年半新低。交易员称，在人民币强烈的贬值预期下购汇较多，但央行维稳的思路让在岸市场相对稳定。市场预期年底维稳，但明年贬值幅度会更大。

他们并表示，尽管CNH大跌致使两岸点价差扩大至逾1000点子，但在央行行政干预下套利盘并不多。

三位消息人士周三透露，中国央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，被暂停的外汇业务包括现货平盘等。

“贬值预期太强烈了，...大家觉得现在不买万一明年央行跑了，大概也就没什么好（购汇）机会了。”一中资行交易员称，“大家猜测今年有政治目标，不会超底线；明年可能有新的额度，贬值可能比较厉害。”

“...你们要说一些稳定的话，年底啦，千万，维稳是重点，...今年就剩最后两天，也不要折腾了。维稳维稳，大家要和谐。”该交易员并称。

离岸人民币即期 早盘连三天下跌且跌势加速，一度跌至6.5965元临近6.60元整数关口，为2011年9月30日以来新低，三天跌幅逾500个点子；离岸与在岸即期价差亦扩至逾1,000点子，为三个半月来最大。

北京时间12:04，人民币兑美元 即期报6.4901元，上日收报6.4852元。今日人民币兑美元中间价 报6.4895元，上日中间价为6.4864元。人民币兑美元即期成交额 为83.3亿美元，上日半日为105.79亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7985元, 上日尾盘为6.805元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.593/6.5939元, 上一交易日尾盘报6.5765元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币持稳，此前美债收益率(殖利率)上升；加元和澳元回吐涨幅，因原油价格反弹势头减弱。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4899。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。