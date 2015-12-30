台湾货币市场：短率扬升，大型银行反向拆入平添紧张气氛

* 大型银行反向拆入平添紧张气氛

* 票券商普遍少钱

* RP利率低档消失

记者 高洁如

路透台北12月30日 - 台湾银行间短率周三趋升。资金调度人员指出，大型银行缺钱反向拆入加深市场紧张气氛，加以时近年底不少银行保守心态下暂停拆出，令资金情势雪上加霜；展望明天年底最后一日，暂时不敢乐观。

他们表示，近期包括国库标出350亿台币的短期借款，还有近年底冲放款的情势升温，都令资金自市场慢慢消失。这使得大型银行拆入隔夜资金，票券商一早急得跳脚，不断急电友好的银行要调钱。

〞本来我都可以拆出，但今天休兵了，〞一位大型商银交易员说。

他指出，月中以来原本一直维持小额拆出，到今天银行持续是负数的情况下，已无法坚定地延续，因此今天暂且休息，明天也要到下午以后，才能确定会不会有多钱。

另外也有交易员提到，大型银行的内部估计，会有一笔退休人员资金在年底前入帐，估计达百亿，若此笔资金如期到位，有望为市场〞解渴〞。

本地时间12:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.876 33.035 台湾加权股价指数<.TWII 8,275.25 8,293.91 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.261% 0.244% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.230-0.320% 0.210-0.320%

--一周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.230-0.440%

--两周拆款利率区间 0.430-0.450% 0.380-0.440%

**票券商缺钱，对明天不敢乐观**

在短票市场方面，票券交易商指出，市场资金非常紧俏，原本拆款市场一向仰赖的大型银行反向缺钱，使票券商苦无拆入对象，只能不断在市场上寻找可能多钱的银行。

〞只能打很多通电话，不厌其烦地敲门，〞一位大型票券商说。

他们表示，拆款和票券市场同样不好调入，这种紧俏状况已很久不见，因此今天只能顾及弭平缺口就好，利率上也就不强求了。

〞如果明天还是这样，我看是很不妙，〞另外一家大型票券商交易员表示，一早发现大型银行反向拆入，马上动员旗下交易员卯足劲在市场拿钱，把今天的缺口先补平再说；不能排除明天的紧俏和今天类似。

今日大型票券商与银行间承作的短票以跨年20-30天期为主，成交利率主要落在0.42-0.45%，上日在0.40-0.45%；交投利率集中于区间的高位。

台湾央行周三定存单到期金额为2,355.5亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。周四央行存单到期金额2,453亿台币，周五则因元旦假期休市一天。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为313亿台币，累积超额准备为7,638亿台币、加计前期1%的超额准备达8,477亿台币。

**RP利率低档消失**

债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日资金呈现紧俏不好调入以外，甚至还多券，找不到钱。票券商则有部分资金要动用到银行客户，利率走扬。

他们指出，投信和寿险业年底被赎回、或有资金需求，供给不多，致公债与公司债附买回利率低档消失，成交向区间的右端集中。

〞今天和昨天差很多，昨天根本没有紧的感觉。〞一位大型证券商交易员说，年底将届，不少投信面临赎回压力大增，只能抽回资金。

另一位大型票券交易员指出，由于一般的客户调不到足够资金，因此转向银行调度短钱，短期利率成交甚至靠向0.40%，只不过预估吃紧的状况可能不会持续太久，因此做的都是极短天期的利率。

今天证券商跨年短天期公债的附买回利率成交区间落在0.35-0.38%，上日在0.32-0.38%；跨年短天期公司债RP主要成交在0.45-0.48%，上日在0.42-0.48%。交易商认为，年底将至券商资金需求不一，导致报价区间较宽。