台湾债市：10年公债殖利率小幅收高，封关前料低量盘整

* 10年公债殖利率小幅收高

* 交易商年底不愿利率走低

* 104/12期殖利率短期先看1.00-1.05%

路透台北12月30日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三小幅收高，但因年底观望气氛浓厚，成交低迷。交易商表示，盘面流动性不佳，大部位进出不易，预料至明日封关都将维持低量盘整格局。

他们指出，今年债市意外出现多头行情，10年与五年期公债殖利率均一度创下历史低点，虽然各家荷包满满，但预料来年操作难度相形升高。为不让基期偏高使得获利不易，交易商在明日封关前，料将努力维持殖利率不致走低。

〞一定会想打高一点，这样才会有元月行情。〞一位大型证券商交易主管说。

不过一公股银行交易主管则称，虽然交易商近期试图将10年券104/12期殖利率维持在1.05%附近，不过在1.03%就有买盘承接，殖利率欲走高不易。

对于2016年，交易商普遍认为，第一季最有机会做多，因预估经济仍为负成长，且正逢大选后的政权交接空窗期，央行料一肩扛起振兴经济的重任，不少机构预期央行将继续降息半码(0.125个百分点)。

但想逢殖利率低位获利了结的交易商也不在少数。一大型金融机构交易主管就表示，大家还是会有年度业绩压力，趁殖利率偏低时先行获利了结的想法存在，因此不宜贸然追低。

他们预估，明日五年公债104/13期殖利率将在0.58-0.62%之间波动，10年券104/12期则在1.00-1.05%之间整理。

根据路透调查，交易商对明年第一季心态仍旧偏多，预计在经济未见好转、央行再降息机率存在等题材烘托下，10年券殖利率变动区间在0.90%-1.10%，大区间0.80%-1.20%；五年券殖利率变动区间在0.55%-0.65%，大区间0.50%-0.70%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.53 0.6150% 0.6150-0.6150% 0.5 10 104/12 +0.75 1.0270% 1.0270-1.0301% 4.0

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5 104/13 0.6150%

3 105/1 0.4350%

2 104/10 没有成交 (完)