金属期市：伦敦期铜和期铝回吐上日部分涨幅，受中国需求担忧拖累

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
“中国铝市场在本周初下跌，这也反映到了LME金属价格上。”
原油价格下跌也显示出对经济成长及商品供应过剩的担忧。
原油期货下跌逾1%，因需求放缓及供应过剩仍令油价承压，而有关美欧寒冷天气只是短期情况的预期也打击了油价。
期铜价格在周二寻获一些支撑，因有消息称，九家中国大型铜冶炼商已经同意明年第一季将现货铜销售量减少20万吨，以对抗当前的低价。
上海期铜 上涨1.6%，报每吨36,510元人民币，追随LME期铜周二的涨势。上海期铝 上涨1.4%至每吨10,775元人民币。（完）
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(编译 汪红英/高琦 审校 杜明霞/李爽)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。