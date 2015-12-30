金属期市：伦敦期铜和期铝回吐上日部分涨幅，受中国需求担忧拖累

“中国铝市场在本周初下跌，这也反映到了LME金属价格上。”

原油价格下跌也显示出对经济成长及商品供应过剩的担忧。

原油期货下跌逾1%，因需求放缓及供应过剩仍令油价承压，而有关美欧寒冷天气只是短期情况的预期也打击了油价。

期铜价格在周二寻获一些支撑，因有消息称，九家中国大型铜冶炼商已经同意明年第一季将现货铜销售量减少20万吨，以对抗当前的低价。

上海期铜 上涨1.6%，报每吨36,510元人民币，追随LME期铜周二的涨势。上海期铝 上涨1.4%至每吨10,775元人民币。（完）

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