更新版 1-台湾汇市：台币早盘实质汇价爆量走跌，受累人民币疲弱及外资汇出

(新增交易员对盘势的说法)

路透台北12月30日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价爆量走跌。汇银人士指出，国际美元稍升及外资汇出，带动盘初台币实质汇价随亚币走弱，而随着人民币贬幅扩大，也加重台币实质汇价跌势靠向32.900；惟年底前暂且消化出口商抛汇卖需，稍有压抑实质汇价暂在32.900下方整理。

交易员表示，海外NDF各种天期美元/台币换汇点溢价幅度同步明显放大，加上离岸人民币早盘贬至逾四年新低，以及外资美元买盘强劲有意引领台币趋贬探向32.900关口，利空汇聚令台币实质汇价直接掼破32.850并向32.900靠拢。

〞有人开始布局下一波的美元上涨，且我们降息台币都还没动也不合理 。〞一位大型官股商银交易员说。

资金流向部分，交易员指出，台北外汇早盘爆出8.76亿美元大量，交投转趋热络，主要消化部分外资、寿险业买汇需求及年底出口商抛汇卖需增温，后续关注人民币续弱恐拖累台币汇价走势。

本地时间12:59，韩元兑美元 报1,173.7，上日收在1,169.6；台股加权指数 则跌0.23%。至于离岸人民币即期 早盘连三天下跌且跌势加速，一度跌至6.5965元临近6.60元整数关口，为2011年9月30日以来新低。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘大幅放大；目前一个月美元/台币远汇 报33.030/33.050，上日收在32.880。

台币早盘实质交易区间落在32.799-32.900；上日在32.788-32.817。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.800-32.900

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