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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--12月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    12月31日(四)
    0030 澳洲民间部门信贷                           11月        +0.6%      +0.7%
             房屋信贷                                             --       +0.6%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          12月26日当周      27.0       26.7
                               四周均值(万人)                     --       27.25
                   续请失业金人数(万人)        12月19日当周     220.1      219.5
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 12月      49.8       48.7    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    12月30日(三)
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                    11月        1.66       --      
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                   12月       +0.8%     +0.5%     
                           (较上年同期)                          +4.5%     +3.8%     
    0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            11月       -0.5%       --      
                              (较上年同期)                       -3.3%       --      
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                       11月       +5.1%     +5.4%     
               对家庭贷款                                        +1.4%       --      
               对非金融企业贷款                                  +0.9%       --      
    1500 美国成屋待完成销售指数                       11月       106.9       --      
             成屋待完成销售(较前月)                              -0.9%     +0.5%     
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月       +0.3%     +0.1%     
                            (较上年同期)                         +1.3%     +1.1%     
    --   中国经常账户(亿美元)                        三季度    顺差603
         中国资本账户(亿美元)                                  顺差114
    --   中国外债数据（正式数）(亿美元)                         15,298
    --   中国货物和服务贸易                           11月     顺差358
     (完)

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