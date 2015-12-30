主要国家经济指标预测--12月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月31日(四) 0030 澳洲民间部门信贷 11月 +0.6% +0.7% 房屋信贷 -- +0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月26日当周 27.0 26.7 四周均值(万人) -- 27.25 续请失业金人数(万人) 12月19日当周 220.1 219.5 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 49.8 48.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月30日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 1.66 -- 0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.8% +0.5% (较上年同期) +4.5% +3.8% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.5% -- (较上年同期) -3.3% -- 0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +5.1% +5.4% 对家庭贷款 +1.4% -- 对非金融企业贷款 +0.9% -- 1500 美国成屋待完成销售指数 11月 106.9 -- 成屋待完成销售(较前月) -0.9% +0.5% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.1% -- 中国经常账户(亿美元) 三季度 顺差603 中国资本账户(亿美元) 顺差114 -- 中国外债数据（正式数）(亿美元) 15,298 -- 中国货物和服务贸易 11月 顺差358 (完)