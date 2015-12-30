《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月30日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *厦门信达 30 5 6 12/31簿记建档 工商银行 AA(中诚信) 2016/1/4 2016/1/5
A(中债资信) ======================================================================================= *宏图高科 6 6 8 12/31-1/4簿记 中信银行 AA 2016/1/5 2/16/1/6
======================================================================================= *中国石化 300 40 6 12/31簿记建档 工商银行 AAA 12/31 2016/1/4 ======================================================================================= *东北特殊钢 64 10 3 12/31簿记建档 渤海银行 AA(联合资信) 2016/1/4 2016/1/5 集团 A-(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *一心堂 8 4 12 2016/1/7簿记 浦发银行 AA 2016/1/11 2016/1/12
======================================================================================= 盐城东方 15 5 12 2016/1/4簿记 民生银行 AA 2016/1/5 2016/1/6 投资开发集团 ======================================================================================= 亨通集团 12 12 12 2016/1-5-1/6簿记 中信银行 AA 2016/1/7 2016/1/8 ======================================================================================= 山西晋城 10 10 12 2016/1/6簿记 交通银行 AAA 2016/1/8 2016/1/11 无烟煤矿业集团 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *江苏省张家港 5 3 3 2016/1/7-1/8簿记 中信银行 AA 2016/1/11 2016/1/12 经济开发区实业总公司 ======================================================================================= *江苏华西集团 10 5 3 2016/1/5-1/6簿记 民生银行 AA 2016/1/7 2016/1/8 ======================================================================================= 云南省城乡 17.5 3.5 5/7 12/31簿记建档 国开行 AA 2016/1/4 2016/1/5 建设投资 (两个品种不预设发行规模、可双向回拨) ======================================================================================= 青建集团 10 5 3 2016/1/4-1/5簿记 浦发银行 AA 2016/1/6 2016/1/7 ======================================================================================= 南京新港 22 5 3 2016/1/5簿记建档 南京银行 AA+ 2016/1/6 2016/1/7 开发总公司 浦发银行 ======================================================================================= 株洲市城市 11 11 5 2016/1/6簿记 中信银行 AA+ 2016/1/8 2016/1/11 建设发展集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================
5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。