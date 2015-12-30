《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月30日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *厦门信达 30 5 6 12/31簿记建档 工商银行 AA(中诚信) 2016/1/4 2016/1/5

A(中债资信) ======================================================================================= *宏图高科 6 6 8 12/31-1/4簿记 中信银行 AA 2016/1/5 2/16/1/6

======================================================================================= *中国石化 300 40 6 12/31簿记建档 工商银行 AAA 12/31 2016/1/4 ======================================================================================= *东北特殊钢 64 10 3 12/31簿记建档 渤海银行 AA(联合资信) 2016/1/4 2016/1/5 集团 A-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *一心堂 8 4 12 2016/1/7簿记 浦发银行 AA 2016/1/11 2016/1/12

======================================================================================= 盐城东方 15 5 12 2016/1/4簿记 民生银行 AA 2016/1/5 2016/1/6 投资开发集团 ======================================================================================= 亨通集团 12 12 12 2016/1-5-1/6簿记 中信银行 AA 2016/1/7 2016/1/8 ======================================================================================= 山西晋城 10 10 12 2016/1/6簿记 交通银行 AAA 2016/1/8 2016/1/11 无烟煤矿业集团 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *江苏省张家港 5 3 3 2016/1/7-1/8簿记 中信银行 AA 2016/1/11 2016/1/12 经济开发区实业总公司 ======================================================================================= *江苏华西集团 10 5 3 2016/1/5-1/6簿记 民生银行 AA 2016/1/7 2016/1/8 ======================================================================================= 云南省城乡 17.5 3.5 5/7 12/31簿记建档 国开行 AA 2016/1/4 2016/1/5 建设投资 (两个品种不预设发行规模、可双向回拨) ======================================================================================= 青建集团 10 5 3 2016/1/4-1/5簿记 浦发银行 AA 2016/1/6 2016/1/7 ======================================================================================= 南京新港 22 5 3 2016/1/5簿记建档 南京银行 AA+ 2016/1/6 2016/1/7 开发总公司 浦发银行 ======================================================================================= 株洲市城市 11 11 5 2016/1/6簿记 中信银行 AA+ 2016/1/8 2016/1/11 建设发展集团 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):