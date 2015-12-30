台湾股市：连三日收跌创近两周收盘低位，明日封关面临月线保卫战

路透台北12月30日 - 台湾股市周三收跌续探近两周新低，并录得连续三日跌势。分析师表示，尽管美股上日收高带动台股开高重返8,300点上方，但因元旦假期将至令交投意愿疲弱，在量能不济的情况下，8,300点得而复失转而向下测试月线(8,280点)，明日为今年最后一个交易日，将面临月线关卡保卫战。

台湾加权股价指数 收跌0.17%至8,279.99点，前低为12月18日的8,257.32点；今日成交初值 为532.45亿台币，上交易日修正后为528.40亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今日台股开高走低，主要因为外资法人尚未归队，市场欠缺交投意愿，加以陆股疲弱也牵累台股后继无力，明天为2015年封关日将关注法人着墨较深的个股表现，至于大盘则料在月线附近整理，暂先在月线寻求下档支撑，后续观望外资交投回笼指引方向。

〞法人陆续放假中，进场意愿不高。〞他说。

此外，富兰克林华美投信表示，由于距离明年初台湾总统大选剩不到一个月，投资人观望心态浓厚，量能缩减下，短期人气不易聚集，所幸外资于期货市场仍呈现净多单，加上国安基金仍于场内护盘，预估选前台股仍可维持盘坚格局不变。