欧洲经济指标预测--12月31日-2016年1月8日****

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月28日当周
12月31日(四)
暂无重要经济指标。
1月1日(五)
暂无重要经济指标。
1月4日当周
1月3-10日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) 截至12月的三个月 -- +9.0%
1月4日(一)
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.7
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 12月 -- 54.9
0850 法国Markit制造业PMI 12月 -- 51.6
0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 53.0 53.0
0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 53.1 53.1
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 -- 增加11.78
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加36.29
抵押贷款批准件数(千件) 70.4 69.630
M4货供额(较前月) -- +0.6%
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 -- 52.7
1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +0.6% +0.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +0.4% +0.3%
1月5日(二)
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少0.6 减少1.3
未经季节调整失业人数(万人) 269.3 263.3
经季节调整失业率 6.3% 6.3%
经季节调整失业人数(万人) -- 277.2
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 -- 55.3
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -- -0.4%
(较上年同期) -- +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +0.4% +0.2%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 +0.3% +0.2%
扣除食品和能源HICP(较上年同期) -- +0.9%
1月6日(三)
0745 法国消费者信心指数 12月 -- 正96
0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 53.4
0850 法国Markit服务业PMI 12月 -- 50.0
综合PMI -- 50.3
0855 德国Markit服务业PMI 12月终值 55.4 55.4
综合PMI -- 54.9
0900 欧元区Markit服务业PMI 12月终值 53.9 53.9
综合PMI 54.0 54.0
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 -- 55.9
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -3.1%
1月7日(四)
0700 德国工业订单(较前月) 11月 +0.5% +1.8%
0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.4%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0900 意大利失业率 11月 -- 11.5%
1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.5%
1000 欧元区企业景气指数 12月 -- 正0.36
经济景气指数 正106.2 正106.1
工业景气指数 -- 负3.2
服务业景气指数 -- 正12.8
消费者信心指数 负5.7 负5.9
消费者通胀预期指数 -- 正3.7
生产者通胀预期指数 -- 负0.7
1000 欧元区失业率 12月 10.7% 10.7%
1月8日(五)
0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 -- 3.4%
(经季节调整) -- 3.4%
0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.5% +0.2%
0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 -- -1.2%
进口(较前月) -- -3.4%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差208
0745 法国工业生产(较前月) 11月 -- +0.5%
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差45.8
进口(亿欧元) -- 418.68
出口(亿欧元) -- 372.86
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -1.4%
0900 意大利公共赤字与GDP之比 第三季 -- 0.9%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 -- 逆差37.29
全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差102 逆差118.2 (完)
***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。