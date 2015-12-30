欧洲经济指标预测--12月31日-2016年1月8日****

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨

路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。