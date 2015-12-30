人民币衍生品：境内美元掉期曲线基本平稳，期权波动率则持续走升

路透北京12月30日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三持稳短端略上行。交易员称，因短期内利差平稳，且即期市场可以消化部分贬值预期，长端掉期料续持稳；但因即期客盘购汇需求仍旺盛，贬值预期推高境内人民币期权隐含波动率 。

他们并表示，尽管年底购汇增多，但出于即期市场维稳需求，央行在掉期市场平盘对冲部分市场买盘，压制掉期曲线上行压力。

“掉期很稳正是因为央行还在，...掉期市场走势就看央行什么时候走，它不来了点子就会往上走。”一股份行交易员表示。

北京时间14:15，美元/人民币一周期掉期 报28个点子，一个月期 报121个点子，一年期 报1,140点子，较上周五分别上升7.69%、下降2.41%和上涨0.089%。

而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为4.95/5.25，创出记录新高，6个月期的平价期权 报价为4.925/5.125，亦创记录新高。

中国银行间市场周三资金整体宽松局面依旧，供给较充足，其中隔夜利率变动不大，14天有所下行。交易员称，虽临近年末但资金融出较多，跨年需求亦暂告一段落，预计短期内偏松格局不会有变。