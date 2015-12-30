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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 14:51 BJT

全球金市：金价在淡静交投中小涨，料录得连续第三个年线跌幅

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价格 变动 涨跌%

现货金 1070.4 1.79 0.17

现货银 13.95 0 0

现货铂金 888 3.26 0.37

现货钯金 556.4 1.37 0.25

COMEX期金 1069.7 1.7 0.16

COMEX期银 13.945 0.017 0.12

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 白云/王洋/杜明霞)

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