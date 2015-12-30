全球金市：金价在淡静交投中小涨，料录得连续第三个年线跌幅

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1070.4 1.79 0.17
现货银 13.95 0 0
现货铂金 888 3.26 0.37
现货钯金 556.4 1.37 0.25
COMEX期金 1069.7 1.7 0.16
COMEX期银 13.945 0.017 0.12
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 白云/王洋/杜明霞)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。