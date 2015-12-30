国际油市：原油价格跌向每桶37美元，因前景疲弱

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
0621GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)近月合约 报每桶37.22美元，较上日结算价下跌0.65美元或1.72%。布兰特原油期货 跌0.33美元至每桶37.46美元。
两种指标原油稍早曾分别触及每桶37.11和37.22美元的低点。交易员表示，油价下跌主要是由于投资者即将结清2015年交易账户，且2016年前景黯淡。
天气预报称，欧洲即将到来的寒冷天气可能是短暂的，这也可能令油价进一步承压。
美国和布兰特原油在上日均涨了3%左右，人们寄望于气温下降将提振用于取暖的石油需求。
不过，若数据显示美国上周石油库存减少，则油价可能获得一些支撑。周二公布的路透调查显示，受访的九名分析师平均预计，12月25日止当周美国原油库存料下降250万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/汪红英；审校 孙茉莉/高琦)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。