国际油市：原油价格跌向每桶37美元，因前景疲弱

0621GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)近月合约 报每桶37.22美元，较上日结算价下跌0.65美元或1.72%。布兰特原油期货 跌0.33美元至每桶37.46美元。

两种指标原油稍早曾分别触及每桶37.11和37.22美元的低点。交易员表示，油价下跌主要是由于投资者即将结清2015年交易账户，且2016年前景黯淡。

天气预报称，欧洲即将到来的寒冷天气可能是短暂的，这也可能令油价进一步承压。

美国和布兰特原油在上日均涨了3%左右，人们寄望于气温下降将提振用于取暖的石油需求。

不过，若数据显示美国上周石油库存减少，则油价可能获得一些支撑。周二公布的路透调查显示，受访的九名分析师平均预计，12月25日止当周美国原油库存料下降250万桶。 (完)

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