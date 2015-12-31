中国货币市场：19家银行公布明年同业存单发行计划，累计规模2.48万亿

路透上海12月31日 - 中国宁波银行 、光大银行 、华融湘江银行和浙江上虞农商行最新公告，2016年同业存单发行额度分别为1,600亿元人民币、4,000亿元、400亿元和8亿元。至此，已有19家银行公布发行计划，累计规模24,768亿元。
以下为各家银行2016年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行额度 主体评级
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兴业银行 4,500 AAA
中信银行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉)
上海银行 2,000 AAA
浙江江山农商行 20 A+
浙江萧山农商行 160 AA-
山西河津农商行 50 A-
平安银行 5,000 AAA
东莞农商行 300 AA+
杭州银行 1,500 AAA
浙江绍兴瑞丰农商行 150 AA
重庆农商行 600 AAA
温州银行 300 AA
山西尧都农商行 100 AA-
浙江苍南农商行 60 AA-
浙江富阳农商行 20 AA-
宁波银行 1,600 AAA
光大银行 4,000 AAA
华融湘江银行 400 AA+
浙江上虞农商行 8 AA-
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合计 24,768
外汇交易中心数据显示，截至12月18日，今年以来同业存单发行量突破5万亿元大关，为2014年全年的5.5倍。1-11月，共有24类、775家市场主体认购了同业存单，其中银行资管、基金等非法人产品的参与度尤其活跃，认购量均为去年全年的两倍以上。
同期二级市场累计成交近14万亿元，同比增幅41倍。发行人方面，12月4日同业存单发行主体范围由自律机制核心成员与基础成员，进一步扩大至观察成员，机构数量由479家扩大至643家。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 吴芳)