中国货币市场：19家银行公布明年同业存单发行计划，累计规模2.48万亿

路透上海12月31日 - 中国宁波银行 、光大银行 、华融湘江银行和浙江上虞农商行最新公告，2016年同业存单发行额度分别为1,600亿元人民币、4,000亿元、400亿元和8亿元。至此，已有19家银行公布发行计划，累计规模24,768亿元。

以下为各家银行2016年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行额度 主体评级

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兴业银行 4,500 AAA

中信银行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉)

上海银行 2,000 AAA

浙江江山农商行 20 A+

浙江萧山农商行 160 AA-

山西河津农商行 50 A-

平安银行 5,000 AAA

东莞农商行 300 AA+

杭州银行 1,500 AAA

浙江绍兴瑞丰农商行 150 AA

重庆农商行 600 AAA

温州银行 300 AA

山西尧都农商行 100 AA-

浙江苍南农商行 60 AA-

浙江富阳农商行 20 AA-

宁波银行 1,600 AAA

光大银行 4,000 AAA

华融湘江银行 400 AA+

浙江上虞农商行 8 AA-

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合计 24,768

外汇交易中心数据显示，截至12月18日，今年以来同业存单发行量突破5万亿元大关，为2014年全年的5.5倍。1-11月，共有24类、775家市场主体认购了同业存单，其中银行资管、基金等非法人产品的参与度尤其活跃，认购量均为去年全年的两倍以上。