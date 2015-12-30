《汇市简讯》伦敦盘初：美元兑日圆以外亚币受买盘追捧

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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* 欧元兑美元涨0.13%，澳元兑美元跌0.04%，新西兰元兑美元下滑0.32%，美元兑离岸人民币升0.35%
* 美元兑人民币涨0.08%，美元兑坡元升0.1%，美元兑印尼卢比上扬0.44%，美国10年期公债收益率报2.2907%
* 日股日经指数收高0.27%，沪综指跌0.03%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.06%，美国原油期货下挫1.8%，布兰特原油下跌0.93%
* 中国央行暂停个别外资行跨境及其参加行境内外汇业务--消息
* 中国考虑扩大财政赤字，以缓和改革和经济放缓的影响
(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。