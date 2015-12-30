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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 14:56 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元兑日圆以外亚币受买盘追捧

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* 欧元兑美元涨0.13%，澳元兑美元跌0.04%，新西兰元兑美元下滑0.32%，美元兑离岸人民币升0.35%

* 美元兑人民币涨0.08%，美元兑坡元升0.1%，美元兑印尼卢比上扬0.44%，美国10年期公债收益率报2.2907%

* 日股日经指数收高0.27%，沪综指跌0.03%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.06%，美国原油期货下挫1.8%，布兰特原油下跌0.93%

* 中国央行暂停个别外资行跨境及其参加行境内外汇业务--消息

* 中国考虑扩大财政赤字，以缓和改革和经济放缓的影响

(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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