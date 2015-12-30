金属期市：伦敦期铜和期铝继上日反弹后回落，受中国需求担忧拖累

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
“中国铝市场本周初下跌，这在LME的市况上得以反映。”
原油价格低迷也凸显对经济增长及对大宗商品供给充裕的担忧。
原油期货周三跌向每桶37美元，需求放缓和供应高企等因素依然令市场承压，而预报称欧洲和美国的这一股寒流持续时间将不会太长，这也打压了原油价格。
亚洲股市周三早盘上升，从海外市场隔夜的涨势中汲取交投指引。不过投资者谨慎地观察原油期货再度下行是否会打击人气。
中国九家大型冶炼厂商决定在明年第一季将现货铜销售量减少20万吨，以对抗当前的低价。这一消息曾令铜价在周二获得支撑。
上海期铜 收高1.5%至36,470元人民币，追随LME期铜周二的升势。上海期铝 收高1.5%至10,785元人民币。
其它消息方面，全球最大的镍和钯金矿商和出口商--俄罗斯诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel) 周二表示，已同意以1亿美元将西伯利亚东部一个矿业项目13.3%的股权出售给中国投资者财团。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/王洋; 审校 白云/于春红)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。