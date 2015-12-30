新兴汇市：人民币走软令亚币承压，预计2016年将进一步趋疲

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.41 120.46 +0.04 -0.62 119.66
坡元 1.4132 1.4125 -0.05 -6.17 1.3260
台币 32.858 33.035 +0.54 -3.47 31.718
韩元 1171.71 1169.60 -0.18 -6.18 1099.30
泰铢 36.03 36.10 +0.19 -8.69 32.90
*菲律宾披索 46.95 47.06 +0.23 -4.75 44.72
印尼卢比 13795.00 13740.00 -0.40 -10.26 12380.00
印度卢比 66.43 66.40 -0.05 -5.12 63.03
马币 4.2890 4.2935 +0.10 -18.48 3.4965
人民币 6.4894 6.4852 -0.06 -4.40 6.2040
菲律宾金融市场12月30日至1月1日因公众假期休市。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/张荻/刘秀红；审校 白云/蔡美珍/王兴亚)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。