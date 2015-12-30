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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 16:00 BJT

新兴汇市：人民币走软令亚币承压，预计2016年将进一步趋疲

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.41 120.46 +0.04 -0.62 119.66

坡元 1.4132 1.4125 -0.05 -6.17 1.3260

台币 32.858 33.035 +0.54 -3.47 31.718

韩元 1171.71 1169.60 -0.18 -6.18 1099.30

泰铢 36.03 36.10 +0.19 -8.69 32.90

*菲律宾披索 46.95 47.06 +0.23 -4.75 44.72

印尼卢比 13795.00 13740.00 -0.40 -10.26 12380.00

印度卢比 66.43 66.40 -0.05 -5.12 63.03

马币 4.2890 4.2935 +0.10 -18.48 3.4965

人民币 6.4894 6.4852 -0.06 -4.40 6.2040

菲律宾金融市场12月30日至1月1日因公众假期休市。(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/张荻/刘秀红；审校 白云/蔡美珍/王兴亚)

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