更新版 1-CNH动态：即期跌破6.61元整数关口后反弹，假期前美元买力显大

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路透香港12月30日 - 离岸人民币即期 周三连续第三天下跌且跌势加速，午盘跌破6.60整数关口，最低至6.6100，为2011年9月23日以来新低，三天跌幅已逾700个点子。不过尾盘快速反弹，令离岸与在岸价差扩至近1,200点子后收窄。

交易人士表示，中国或借助年底圣诞及邻近元旦假期市场交投清淡之际释放人民币贬值压力，尽管今日人民日报文章称，随着人民币国际化加深，央行减少对外汇市场的管制和干预已成趋势，而短期的市场波动并不意味着人民币中长期趋势的改变。

路透独家消息称，中国央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，被暂停的外汇业务包括现货平盘等，央行此举旨在进一步堵住套利渠道。

“现在大量的美元买盘不能在CNY进行，只能被迫来离岸市场释放需求，央行此举给市场带来一定恐慌，不少外资行选择在年底境内斩仓，境外买美元。”一位外资行交易员称。

“这两天市场流动性很差，不知道谁在买美元，只知道没人沽美元，估计有银行需要解开一些套利盘。”另一位资深交易员表示。

本地时间17:05，离岸人民币即期报6.5740，涨0.04%。在尾盘16：25分，盘中创了新低6.6100后不久，CNH开始有所反弹。在岸即期 则微跌至6.4902，今日中间价6.4895元创四年半新低。

CNH尾盘快速反弹，从6.6100快速拉升至6.5710，快速拉升390个点子，不少交易员表示，“这一日的过山车，让人民币近期走势陷入扑朔迷离。”

汇丰银行驻香港高级亚洲货币策略师王菊表示，预测明年人民币兑美元仍会继续贬值到6.7，人民币外汇政策将更为放松，包括更为灵活的中间价和更宽的日内交易区间，汇率市场化在短期内可能导致温和贬值。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.8060/8160，跌0.01%.盘中一度创下2010年6月底以来的新低。