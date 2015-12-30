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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 16:21 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶2015年累跌25%，受供应充裕及中国需求放缓拖累

“由于投资者回补空仓，期胶今日获得了一些支撑，”经纪行冈藤商事的Kaname Gokon说。

“期胶无法上涨太多，因基本面没有变化，供应过剩，需求疲软。”

橡胶市场的投资者对最大消费国中国的经济增长放缓感到担忧。

路透调查显示，中国12月制造业活动料连续第五个月处在荣枯线下方，可能导致中国经济今年创下25年的最低增速。

上海期交所周五称，旗下注册仓库的橡胶库存较之前一周增加2.4%。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 下跌2%，上海期胶 涨1.7%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 于春红/白云)

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