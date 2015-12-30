亚洲橡胶：TOCOM期胶2015年累跌25%，受供应充裕及中国需求放缓拖累

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
“由于投资者回补空仓，期胶今日获得了一些支撑，”经纪行冈藤商事的Kaname Gokon说。
“期胶无法上涨太多，因基本面没有变化，供应过剩，需求疲软。”
橡胶市场的投资者对最大消费国中国的经济增长放缓感到担忧。
路透调查显示，中国12月制造业活动料连续第五个月处在荣枯线下方，可能导致中国经济今年创下25年的最低增速。
上海期交所周五称，旗下注册仓库的橡胶库存较之前一周增加2.4%。
新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 下跌2%，上海期胶 涨1.7%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 于春红/白云)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。