中国外汇：三季末对外金融净资产15,399亿美元，环比上升5%--外管局

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透上海12月30日 - 中国国家外汇管理局周三称，今年三季度末，中国对外金融净资产15,399亿美元，较二季度末环比上涨5.18%。中国对外金融资产62,810亿美元，较上季度末下降2.37%；对外负债47,411亿美元，较上季度末下降4.6%。
外管局公布的中国国际投资头寸表数据并显示，在对外金融资产中，直接投资10,383亿美元，证券投资2,575亿美元，金融衍生工具56亿美元，其他投资13,894亿美元，储备资产35,903亿美元，分别占对外金融资产的17%、4%、0.1%、22%和57%。
在对外负债中，直接投资28,521亿美元，证券投资7,875亿美元，金融衍生工具119亿美元，其他投资10,896亿美元，分别占对外负债的60%、17%、0.3%和23%。
中国国家外汇管理局此前公布，2015年二季度，中国对外金融净资产14,640亿美元，较一季度末的14,038亿美元增加4.29%。
国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。