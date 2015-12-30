中国外汇：三季末对外金融净资产15,399亿美元，环比上升5%--外管局

外管局公布的中国国际投资头寸表数据并显示，在对外金融资产中，直接投资10,383亿美元，证券投资2,575亿美元，金融衍生工具56亿美元，其他投资13,894亿美元，储备资产35,903亿美元，分别占对外金融资产的17%、4%、0.1%、22%和57%。

国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。（完）